Une star du Real Madrid l’a déjà mauvaise contre Xabi Alonso !

Le début de l’ère Xabi Alonso avait bien commencé, avec un parcours qui a mené les Merengues jusqu’à la demi-finale du Mondial des Clubs. Mais l’humiliation infligée par le Paris Saint-Germain, qui a tout simplement roulé sur les Madrilènes, est venu gâcher des premières semaines qui s’annonçaient prometteuses. Ce n’est pas forcément le coach basque qui est visé par les critiques, mais plutôt ses joueurs, à commencer par les deux stars Vinicius Jr et Kylian Mbappé, mais pas que, puisque d’autres comme Antonio Rüdiger en prennent aussi pour leur grade.

La question de la complémentarité entre Vinicius Jr et Kylian Mbappé se pose encore, et la gestion des deux hommes va être un élément où Alonso va être attendu de pied ferme par les observateurs. Et si un certain mal-être du clan Mbappé vis-à-vis des choix d’Alonso a été évoqué par Le Journal du Real, la presse espagnole explique qu’un autre joueur a du mal avec les décisions du coach.

Un choix contesté

Comme l’indique la Cadena COPE, les négociations pour la prolongation de Vinicius Jr n’avance pas. Le joueur est sous contrat jusqu’en 2027 et les tentatives de prolongation restent infructueuses depuis des mois déjà. Les deux parties ne trouvent pas d’accord et le Brésilien n’a pas apprécié d’être aligné sur le côté droit par Xabi Alonso face au Paris Saint-Germain. Il n’est pas à l’aise à cette position et souhaite évoluer à son poste.

Un nouvel élément qui risque donc de ne pas faciliter les choses pour la suite des discussions. Si l’entraîneur merengue venait à continuer d’aligner l’ancien de Flamengo à droite, la situation pourrait même clairement s’envenimer. Tout ça, avec la menace saoudienne qui plane toujours au-dessus de la tête de Vinicius Jr et du Santiago Bernabéu…