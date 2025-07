Nancy va toucher le pactole avec la vente de Neil El Aynaoui

Ce vendredi, l’AS Roma a enfin bouclé un dossier de longue date. Désireux de renforcer son entrejeu, le club italien avait ciblé le milieu marocain de Lens Neil El Aynaoui. Et après avoir bouclé rapidement un accord avec le joueur sur un contrat de 5 ans, le club de la Louve a galéré avant de convaincre Lens de céder son joueur.

Finalement les deux clubs se sont entendus sur un transfert de 25 millions d’euros avec bonus. Une belle somme qui fait aussi les affaires de Nancy. Le club lorrain avait glissé un pourcentage de 10% sur la plus value de Lens. Acheté 300 000 euros par le RCL et revendu 23,5M€ (hors bonus), le transfert d’El Aynaoui va rapporter 2,3M€ à Nancy. Une très belle somme qui va faire du bien au club en ces temps difficiles pour le foot français.