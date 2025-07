Euro (F) : l’Espagne s’offre la Suisse et file en demi

Ce vendredi, il y avait la suite des quarts de finale de l’Euro féminin. L’Espagne, championne du monde en titre, affrontait la Suisse, pays organisateur de la compétition. On s’attendait donc à du spectacle, mais surtout une rencontre partagée entre deux équipes aux forces différentes.

Et au terme d’une rencontre disputée, l’Espagne a fini par faire le job. La différence a été faite en seconde période. Peu après l’heure de jeu, c’est Del Castillo qui a ouvert le score sur un bon service de Bonmati. Dans la foulée, Claudia Pina a fait le break et a donc permis de sécuriser cette place en demi-finale. L’Espagne affrontera le vainqueur de la rencontre entre la France et l’Allemagne.