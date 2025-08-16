Javier Tebas confiant pour les inscriptions des recrues en Liga

LaLiga et son président Javier Tebas font à nouveau face à des critiques concernant l’impossibilité pour certains clubs d’inscrire leurs joueurs avant le début de saison. Malgré le coup d’envoi du championnat vendredi soir avec Gérone-Rayo Vallecano (1-3), la majorité des formations en première division espagnole n’ont pas encore inscrit leurs recrues. Le Barça, par exemple, a seulement réussi à inscrire le portier Joan García et l’attaquant Marcus Rashford avant le déplacement à Majorque ce samedi. Au micro de Radio Nacional, Javier Tebas s’est exprimé sur la situation, rappelant que cette situation est récurrente et insistant sur le respect du règlement.

La suite après cette publicité

«Il existe un règlement que les clubs connaissent depuis longtemps, a rappelé le dirigeant espagnol. Chaque année, c’est la même chose : au 31 août, presque tous ont terminé leurs inscriptions. Il est courant que beaucoup de départs aient lieu dans les quinze derniers jours du mercato. Moi, j’aime bien parler avec les autres championnats. Aujourd’hui, la Bundesliga, la ligue la plus similaire à la nôtre, avec des règles de contrôle économique semblables, connaît à peu près le même nombre de départs.»