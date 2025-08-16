Bobigny 93 : Sefyu annonce vouloir poursuivre la FFF au tribunal

Meilleur deuxième des trois groupes de National 2, le FC Bobigny 93 espère toujours monter en National 1, après que l’AC Ajaccio a été exclu des championnats nationaux par la DNCG. Mais la FFF a opté pour un championnat à 17 équipes, comme la saison dernière. Comme l’avait expliqué sur notre site le rappeur Sefyu, aujourd’hui au cœur du projet du FC Bobigny, cette décision suscite l’indignation du club de Seine-Saint-Denis.

Et ce samedi, via son compte X, Sefyu a relayé la décision de la FFF. «Non ! Vous n’accéderez pas au National 1 car vous êtes hors délai et pour cause la longueur du dossier d’Ajaccio. Seul le pouvoir exorbitant conféré à la LFP lui permet de déroger au règlement FFF et de repêcher pour la Ligue 2», lui a fait savoir l’instance française. Mais l’interprète de Senegalo-Ruskov ne compte pas en rester là et semble vouloir aller en justice, comme l’indique le cliché publié sous le tweet. Pour rappel, le FC 93 Bobigny doit recevoir Toulon, lors de la première journée de National 2, ce samedi (17h30).