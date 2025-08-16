Ligue 1 : Monaco débute par une victoire autoritaire face au Havre

La première journée de Ligue 1 se poursuivait ce samedi. Après la victoire surprise de Rennes contre l’OM et le succès de l’OL en terres lensoises, l’AS Monaco affrontait, de son côté, Le Havre, maintenu sur le fil en fin de saison dernière. Pour cette rencontre, les Monégasques d’Adi Hütter s’organisaient en 4-2-3-1 avec Hradecky dans les buts alors qu’Akliouche, Minamino et Golovin épaulaient Biereth. En face, les hommes de Didier Digard se présentaient en 4-3-3 avec quelques nouveaux visages. Dans les cages, Diaw officiait juste derrière la recrue japonaise Seko. En attaque, l’ailier danois Namli était lui aussi titularisé, à l’inverse de Mambimbi et Samatta, présents sur le banc.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Monaco 3 1 +2 1 0 0 3 1 18 Le Havre 0 1 -2 0 0 1 1 3

Devant leur public, les Asémistes prenaient rapidement le contrôle des opérations et Teze déclenchait une première frappe. Sans réussite (4e). Quelques minutes plus tard, Minamino, auteur d’un joli contrôle orienté, s’illustrait à son tour mais Diaw captait en deux temps (11e). Dominés et repliés aux abords de leur propre surface, les Havrais résistaient mais souffraient toujours autant. Profitant d’une transmission mal assurée de Sangante, Biereth se signalait mais sa frappe flirtait avec le montant normand (18e). En grande difficulté, le HAC craquait finalement peu après la fin de la première demi-heure de jeu. Au départ de l’action, Aleksandr Golovin s’appuyait sur le côté droit avant d’être retrouvé et de tromper Diaw, surpris par le tacle glissé de Lloris (1-0, 32e).

L’ASM assure l’essentiel

Menés, les Havrais continuaient de subir les vagues monégasques malgré quelques sursauts d’orgueil, à l’instar de ce rush de Namli, terminé par une frappe contrée (41e). Juste avant la pause, Akliouche était lui tout proche du break mais sa reprise de volée heurtait le poteau de Diaw (45+2e). Au retour des vestiaires, la physionomie de cette rencontre ne changeait guère et les Asémistes se projetaient rapidement sur les buts du HAC. Malgré l’entrée en jeu des recrues Samatta et Doucouré, les Havrais se montraient toujours aussi timides et l’ASM allait logiquement en profiter. Après une nouvelle occasion de Biereth, Eric Dier, sur corner, faisait le break (2-0, 61e). Libérés par le but de son autre recrue, les pensionnaires du stade Louis II entraient alors dans une phase de gestion.

Sur son banc, Hütter lançait Vanderson et Eliesse Ben Seghir mais les Ciel et Marine se réveillaient… Après un ballon récupéré dans les 40 derniers mètres asémistes, Ndiaye percutait, repiquait dans la surface et trompait finalement Hradecky d’une frappe du droit à ras de terre dans le petit filet opposé (2-1, 67e). Relancés, les Hacmens se remettaient à y croire mais Akliouche climatisait les visiteurs… Après un joli débordement de Zakaria, prenant le meilleur sur Seko, le crack asémiste surgissait au second poteau pour redonner de l’air aux siens (3-1, 74e). Dans le dernier quart d’heure, l’ASM gérait son avance malgré les entrées en jeu de Kyeremeh, Mosengo et Mambimbi, auteur d’une jolie frappe (80e). Avec cette première victoire (3-1), Monaco prend provisoirement la tête de la Ligue 1. Le Havre est lanterne rouge.