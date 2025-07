Naples : les premiers mots d’Antonio Conte sur la nouvelle saison

C’est en tant que champion d’Italie que Naples va entamer la saison 2025-2026, avec quelques renforts supplémentaires, et pas des moindres si l’on pense à Kevin De Bruyne. Le club s’est activé sur le marché avec les arrivées de Lang, Lucca, ou encore Beukema, et ce n’est probablement pas fini. De quoi imaginer une nouvelle saison réussie ? « Le président est très intelligent ; il ne me fixe aucun objectif , sachant qui est là et ce qu’il veut accomplir. L’objectif est de rendre le peuple napolitain fier », a exposé l’entraîneur Antonio Conte lors de sa première conférence de presse.

« Aujourd’hui, après une année de travail acharné, nous travaillons dur et disposons de bases solides sur lesquelles nous pouvons construire et nous améliorer. Nous travaillons déjà dessus ; j’ai déjà montré aux garçons des points positifs et des points faibles. J’espère qu’avec une année de travail supplémentaire, nous ne partirons pas de zéro », a-t-il également lâché, avant d’évoquer le mercato. « Des joueurs arrivent qui, hormis De Bruyne, se sont montrés prometteurs, mais n’ont pas encore atteint leur apogée, et je devrai m’efforcer de les faire progresser et de les aider à progresser pour élever encore le niveau ».