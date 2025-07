L’Atalanta Bergame dévoile son maillot domicile 2025/2026

Atalanta et son équipementier américain, New Balance, ont levé le voile sur le nouveau maillot du club pour la saison 2025/2026. Cette nouvelle version rend hommage au riche héritage de la Dea tout en y injectant une dose de modernité. On y retrouve les traditionnelles bandes verticales nerazzurri, emblèmes intemporels du club. À l’arrière, un panneau ventilé revisite ces bandes bleues et noires avec une touche raffinée. Le col, quant à lui, est orné de l’inscription "Atalanta Bergamo", soulignant l’attachement du club à sa ville. Le kit est complété par un short noir et des chaussettes assorties.

Pour accompagner ce design soigné, New Balance a misé sur des technologies de pointe afin d’allier performance et confort. Le maillot est conçu avec la technologie NB Dry, un tissu technique capable d’évacuer efficacement l’humidité. Que ce soit sur le terrain ou en dehors, les joueurs comme les supporters profiteront ainsi d’une tenue qui garde au frais et au sec, même dans l’effort.

