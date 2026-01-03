Serie A : l’Atalanta crée la surprise face à la Roma

C’était le choc de cette 18e journée de Serie A entre l’Atalanta Bergame (4e) et l’AS Rome (10e). Les hommes de Gian Gasperini avaient une longueur d’avance confortable au classement sur la Déa avant le coup d’envoi, et le podium leur tendait la main suite au match nul de la Juventus face à Lecce (1-1). Cependant, les Romains se sont fait surprendre avant le quart d’heure de jeu avec un but sur corner de la part de Giorgio Scalvini. Le joueur de 22 ans, blessé depuis le mois de septembre, a illuminé cette première période avant que Gianluca Scamacca marque, mais voit son but refusé pour un hors-jeu quelques minutes plus tard.

Série en cours Plus de statistiques Atalanta D V V V D Rome V D V V D

Au retour des vestiaires, même son de cloche avec peu d’occasions. Malgré cinq changements effectués dans les deux camps, la partie n’a pas réellement été animée par l’entrée muette des remplaçants. Par ailleurs, les locaux n’ont cadré aucun tir en seconde période, de quoi laisser quelques incertitudes dans les têtes des joueurs offensifs sous les ordres de Raffaele Palladino. Après un revers face à l’Inter Milan la semaine dernière (0-1), ils respirent et se rassurent tout de même avec trois points empochés tôt dans le match (1-0).