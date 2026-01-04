Galatasaray veut s’offrir un milieu de Serie A à 35 millions d’euros

La Turquie aime toujours animer le marché des transferts. Cet été, les clubs turcs comptent bien s’activer pour se renforcer. Et un chantier semble prioritaire pour les cadors turcs : le milieu de terrain. En effet, selon les dernières indiscrétions de la presse spécialisée, le nom de Matteo Guendouzi est souvent cité du côté de Fenerbahce.

Galatasaray souhaiterait également s’offrir un milieu de Serie A. En effet, à en croire les informations de Sky Italia, le club stambouliote a jeté son dévolu sur Davide Frattesi. Beaucoup moins utilisé avec les Nerazzurri, le milieu de 26 ans pourrait faire l’objet d’une offre de prêt avec obligation d’achat fixée à 35 millions d’euros. Un montage qui plairait au club italien. Reste à connaître la position du joueur sur un départ sur les bords du Bosphore.