Serie A : l’Inter Milan reprend sa place de leader en écrasant Bologne

L’Inter Milan avait l’occasion de reprendre la première place au classement devant l’autre club de la ville, l’AC Milan, face à Bologne lors de cette 17e journée de Serie A. À Giuseppe Meazza, les hommes de Cristian Chivu ont d’ailleurs pris les choses en main avant la fin de la première période par l’intermédiaire de Piotr Zieliński (39e). Tout est parti de Marcus Thuram qui a résisté à John Lucumi pour lancer d’une talonnade Lautaro Martínez dans la profondeur. L’attaquant argentin a ensuite servi le Polonais pour conclure parfaitement. Quelques instants plus tard, Martinez a buté sur Federico Ravaglia, sauveur une nouvelle fois (45e). Court avantage à la pause pour les Intéristes.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Inter Milan 39 17 +23 13 0 4 38 15 7 Bologne 26 17 +8 7 5 5 25 17

Au retour des vestiaires, la hargne des Milanais a une nouvelle fois été présente, et la star argentine de l’équipe lombarde n’a pas hésité à frapper pour creuser l’écart. Non pas sur un tir de loin, mais sur une tête puissante aux six mètres (48e). Marcus Thuram a également participé à la fête, avec une épaule qui a terminé en lucarne sur un corner parfaitement frappé par Federico Dimarco (74e). Menés, mais pas abattus, les visiteurs ont tout de même sauvé la mise grâce au but de Santiago Castro avec un tacle pour tromper Yann Sommer dans les dernières minutes (83e). Le score n’a ensuite pas bougé pour le plus grand bonheur des leaders de Serie A. Après sa courte victoire face à l’Atalanta Bergame (0-1), l’Inter continue son marathon et reste premier. Trois points empochés, trois buts marqués, et les comptes sont bons chez les Nerazzurri.