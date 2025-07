Rayan Cherki déjà de retour à l’OL

Il n’aura pas fallu longtemps avant que Rayan Cherki revienne à Lyon… du moins pour visiter. Recruté par Manchester City à l’ouverture du mercato estival contre un peu plus de 40 M€, le milieu offensif de 21 ans est toujours très attaché à l’OL, club qui l’a formé et l’a révélé au football international.

L’international tricolore (2 sélections, 1 but) a donc profité de ses congés avec les Skyblues pour faire son retour à Lyon et revoir ses anciens coéquipiers et le staff des Gones. L’occasion également d’offrir son maillot dédicacé aux intendants de l’OL, comme le montre une photo publiée en story Instagram. Cherki a réalisé des débuts prometteurs avec les Citizens, avec 1 but et 1 passe décisive en 4 matchs joués en Coupe du Monde des Clubs.