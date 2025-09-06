Tottenham : Mauricio Pochettino sous le choc après le départ surprise de Daniel Levy

Alors que Tottenham a confirmé jeudi le départ de Daniel Levy de son poste de président, remplacé par Peter Charrington suite à la volonté des propriétaires de démarrer un nouveau cycle, Mauricio Pochettino a admis avoir été surpris d’apprendre la nouvelle. L’entraîneur argentin entretenait une relation solide avec le dirigeant anglais durant son passage sur le banc des Spurs entre 2014 et 2019.

«J’ai appris la nouvelle concernant Daniel Levy hier, a-t-il expliqué en conférence de presse, la veille du match amical contre la Corée du Sud. Je suis un peu sous le choc, car il était mon ancien président. Je ne sais pas ce qui s’est passé. Bien sûr, je lui ai envoyé un message, ainsi qu’à différentes personnes qui étaient très proches de lui. Je n’ai toujours pas reçu de réponse (de Levy). Je n’ai pas plus d’informations. Ce que je veux dire, c’est que je lui souhaite le meilleur pour sa vie et pour le temps qu’il passera avec sa famille. Ma relation avec lui a toujours été très bonne. J’ai été choqué, comme beaucoup de gens qui le connaissent.»