Le Paris FC a multiplié par 10 ses abonnés pour son retour en Ligue 1

Un retour en Ligue 1 déjà fructueux. Dimanche dernier, le Paris FC a réussi sa première au Stade Jean-Bouin en s’imposant contre Metz (3-2), lors de la troisième journée du championnat. Pour ce baptême du feu, les joueurs de Stéphane Gilli ont évolué dans une enceinte presque pleine, avec 17 345 spectateurs sur les 19 000 places disponibles, selon L’Équipe.

Encore plus représentatif de l’engouement naissant, suscité à la fois par la montée dans l’élite du football français et par le rachat du club par la famille Arnault : le Paris FC a multiplié par dix le nombre de ses abonnés, passant de 736 la saison dernière à 7 000 cette année.