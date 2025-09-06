Juventus : Jonathan David se livre sur la concurrence avec Dušan Vlahović

Jonathan David a donné un petit aperçu de son état d’esprit depuis son arrivée à la Juventus, et surtout de la concurrence féroce qui l’attend en attaque. Interrogé par Sport Mediaset, l’ancien buteur du LOSC s’est voulu optimiste quant à la cohabitation avec Dušan Vlahović, finalement resté à Turin malgré les rumeurs de départ : « oui, je pense que cohabiter avec Vlahovic est possible. C’est à l’entraîneur de décider, mais je n’aurais aucun problème à jouer avec lui. » Une déclaration diplomate, mais qui traduit bien la complexité de la situation offensive chez les Bianconeri. Car outre Vlahović, auteur de 15 buts la saison passée toutes compétitions confondues, la Juve a aussi misé sur Loïs Openda, débarqué de Leipzig après une saison à 13 réalisations, tandis que David sort, lui, d’un exercice 2024/25 à 25 buts avec Lille. Trois profils de buteurs complémentaires, mais qui se disputent une ou deux places dans le onze de Tudor.

La réalité du terrain, elle, illustre déjà la difficulté de trouver un équilibre. Lors du dernier match de Serie A, David a été titularisé avant de céder sa place à Vlahović à la 62e minute. Résultat : le Serbe a marqué l’unique but de la rencontre et offert la victoire aux siens. Un scénario qui met en lumière le casse-tête de l’entraîneur croate, Igor Tudor, qui devra jongler entre ses trois buteurs de 25 ans. Avec de tels statistiques, la Juventus dispose d’une puissance de feu impressionnante. Reste désormais à voir comment Tudor parviendra à faire cohabiter ses trois attaquants, surtout à l’approche d’un choc face à l’Inter qui s’annonce déjà crucial pour les ambitions de la Vieille Dame. Le Canadien a conclu par avouer : « si j’atteins 25, je serai content. Sinon, tant pis : je donnerai tout. Le message est clair.