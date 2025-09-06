Portugal : Cristiano Ronaldo encore buteur face à l’Arménie

Décidément, certaines choses ne changeront jamais. Du haut de ses 40 ans, Cristiano Ronaldo reste un formidable attaquant. Empilant toujours les buts en Arabie saoudite, le quintuple Ballon d’Or prouve également qu’il est capable de marquer sur le Vieux Continent lors des rassemblements avec le Portugal. Encore présent en Europe lors de ce rassemblement de septembre, l’ancien du Real Madrid a encore démontré son sens du but.

La suite après cette publicité

En effet, lors de la rencontre de ce samedi face à l’Arménie, CR7 s’est encore illustré en inscrivant le deuxième but de la rencontre. Sur un centre venu de la droite de Joao Cancelo, le capitaine portugais a surgi de nulle part pour marquer d’une belle reprise de volée. Son 139e but en 222 sélections avec le Portugal. Phénoménal.