Qualifs CdM 2026 : le Portugal écrase l’Arménie, l’Angleterre s’impose contre Andorre

Le Portugal de Roberto Martinez se déplaçait pour affronter l’Arménie de Melikyan ce samedi à 18h dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. L’Arménie, en position d’outsider, s’est organisée en 5-3-2 afin de densifier sa défense et de résister face à une équipe portugaise quasiment au complet. Côté Portugal : en attaque, Cristiano Ronaldo, capitaine de la Seleção, était titularisé en pointe, épaulé par João Félix à gauche, son nouveau coéquipier à Al Nassr depuis cet été, et Pedro Neto à droite. Au milieu de terrain, le trio João Neves, Vitinha et Bruno Fernandes a été préféré à Bernardo Silva pour contrôler le jeu et alimenter les attaquants, tandis que la défense portugaise alignait le grand retour de João Cancelo sur le côté droit, Ignacio, Rúben Dias dans l’axe et le Parisien Nuno Mendes sur le flanc gauche. Avec cette composition solide et l’expérience de plusieurs cadres, le Portugal se présentait comme le favori logique du match face à une Arménie concentrée sur la défense et les contres.

Dès la 10e minute de jeu, João Félix a marqué de la tête sur un centre parfait de João Cancelo, tous deux récemment revenus en sélection, offrant un superbe premier but au Portugal. Sur un centre-tir parfait de Pedro Neto à la 21e minute, le meilleur buteur dans l’histoire des sélections, Cristiano Ronaldo, a doublé la mise en prolongeant le ballon dans les filets arméniens. Avec ce nouveau but, il se rapproche encore un peu plus des 1000 réalisations en carrière. Le Portugal triple la mise à la 32e minute grâce à un but du pied gauche de João Cancelo. Il était au début de l’action, et donc à la finition. Les trois joueurs qui évoluent en Saudi Pro League ont marqué cet après-midi, à 10 minutes d’intervalles. Dès l’entame de la seconde période, CR7 a inscrit le 4e but portugais et s’est donc offert un doublé, il a marqué du pied gauche sur une belle passe de Bruno Fernandes. Félix s’est, lui aussi, offert un doublé sur un but d’une aile de pigeon (0-5 61e). Un récital offensif qui permet aux hommes de Martinez de prendre les 3 points.

L’Angleterre s’impose avec un onze inédit

De son côté, l’Angleterre recevait Andorre ce samedi, à Villa Park, et elle a affiché un tout nouveau visage lors de ce match de qualification pour la Coupe du Monde 2026. Thomas Tuchel, sélectionneur de l’Angleterre depuis janvier 2025, a opté pour plusieurs choix forts : le nouveau Gunner d’Arsenal, Eberechi Eze en numéro 10 derrière le capitaine Harry Kane en 9, tandis que le grand retour de Marcus Rashford, fraîchement transféré au Barça cet été, s’est fait sur l’aile gauche. À droite, le jeune Noni Madueke, lui aussi arrivé cet été à Arsenal, a été titularisé en l’absence de Bukayo Saka. Reece James a été préféré à Spence, qui réalise pourtant un excellent début de saison, tandis qu’Alexander-Arnold n’a, lui, pas été retenu pour le poste de latéral droit, Lewis Kelly était, lui, aligné sur le flanc gauche. Le milieu était composé d’un duo Declan Rice et d’Anderson pour sa grande première, avec une charnière centrale composée de Guehi et Burn.

Les Three Lions ont ouvert le score grâce à un but contre son camp de Christian Garcia à la 25e minute de jeu, offrant ainsi un premier avantage aux hommes de Tuchel de prendre totalement le contrôle du match face à une équipe andorrane en grande difficulté. En première période, les Anglais ont littéralement étouffé leur adversaire, avec pas moins de huit tirs et une domination écrasante au milieu de terrain, affichant 83% de possession de balle. La défense andorrane a peiné à contenir les assauts répétés des Three Lions, qui ont toutefois peiné dans la finition. Sur une offrande de Reece James, Declan Rice à doublé la mise à la 67e minute, ce qui a amené l’ancien coach du PSG à faire trois changements, dans le but de faire tourner. Une victoire (2-0) importante pour les hommes de Tuchel.