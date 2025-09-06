Menu Rechercher
Officiel Eliminatoires CM - Europe

EdF : Kingsley Coman remplace Ousmane Dembélé et Désiré Doué

Par Kevin Massampu
1 min.
Kingsley Coman, sous le maillot de l'équipe de France @Maxppp
terminé - 05/09 Ukraine 0 France 2
09/09 France Islande

Le remplaçant de Désiré Doué et d’Ousmane Dembélé en équipe de France est connu. Après les sorties sur blessure des deux Parisiens contre l’Ukraine (0-2), ce vendredi, Didier Deschamps a choisi de faire appel à Kingsley Coman pour le match contre l’Islande, ce mardi, au Parc des Princes. Le nouveau joueur d’Al-Nassr est attendu dans les prochaines heures à Clairefontaine.

« Kingsley Coman est appelé par Didier Deschamps suite aux forfaits d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué à qui nous souhaitons un bon rétablissement », a communiqué le compte officiel des Bleus sur X. Désiré Doué et Ousmane Dembélé ont quant à eux déjà quitté le rassemblement des Bleus et ont été remis à la disposition du Paris Saint-Germain.

Pub. le - MAJ le
