EdF : Kingsley Coman remplace Ousmane Dembélé et Désiré Doué

Le remplaçant de Désiré Doué et d’Ousmane Dembélé en équipe de France est connu. Après les sorties sur blessure des deux Parisiens contre l’Ukraine (0-2), ce vendredi, Didier Deschamps a choisi de faire appel à Kingsley Coman pour le match contre l’Islande, ce mardi, au Parc des Princes. Le nouveau joueur d’Al-Nassr est attendu dans les prochaines heures à Clairefontaine.

La suite après cette publicité

« Kingsley Coman est appelé par Didier Deschamps suite aux forfaits d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué à qui nous souhaitons un bon rétablissement », a communiqué le compte officiel des Bleus sur X. Désiré Doué et Ousmane Dembélé ont quant à eux déjà quitté le rassemblement des Bleus et ont été remis à la disposition du Paris Saint-Germain.