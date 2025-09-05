Pierre Lees-Melou est cash sur les Bleus

Cet été, Pierre Lees-Melou (32 ans) a été annoncé à l’OL et au Stade Rennais. Finalement, le milieu a signé au Paris FC. Lors d’un long entretien accordé à RMC Sport, celui qui ne se considère pas comme une légende du Stade Brestois est revenu sur les plaisanteries liées à une hypotéhtiaque convocation en équipe de France.

PLM, lui, n’y a jamais cru. Jamais de la vie… c’est le coach Eric Roy qui avait allumé la mèche. «Ça me faisait rire car le coach a fait le chauffeur de salle! Il y avait bien meilleur que moi. Ce n’est pas du tout un regret, j’étais déjà tellement content d’apparaître dans des équipe-types… pour moi, l’équipe de France, c’était bien trop haut.» Le message est clair.