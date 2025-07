PSG : Bradley Barcola s’offre le record du nombre de matchs joués cette saison

Saison marathon pour le PSG et pour Bradley Barcola. Avec un total impressionnant de 73 matchs disputés en club et en sélection sur l’ensemble de l’exercice, l’ailier parisien détient le record du plus haut total des cinq grands championnats, à égalité avec l’inépuisable Luka Modrić. Entré en jeu lors de la finale de la Coupe du Monde des Clubs face à Chelsea, l’ancien de l’OL n’a pas pu éviter la lourde défaite des Parisiens (0-3) dans son 73e et dernier match de la saison 2024-2025.

Il aura tout de même remporté quatre trophées majeurs avec le club de la capitale cette saison, la Ligue des Champions en tête. À seulement 22 ans et moins de quatre ans après ses débuts professionnels, l’international tricolore (14 sélections, 2 buts) comptabilise désormais 228 matchs en carrière, de quoi atteindre un nombre de matchs gigantesque s’il maintient la cadence jusqu’à la fin. On lui souhaite de bien profiter de ses vacances.