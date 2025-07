Ballon d’Or : gros coup de froid pour Ousmane Dembélé

Le PSG est passé à côté de son sujet. Après avoir brillamment passé presque toutes les épreuves, les champions d’Europe, qui étaient tombés face à Botafogo lors de la phase de poules, se sont cassé les dents lors de l’examen final face à Chelsea hier soir lors de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. En effet, les pensionnaires du Parc des Princes ont été battus 3 à 0 par les Blues d’Enzo Maresca. Comme si cela ne suffisait pas, Luis Enrique est au centre d’une polémique après avoir giflé João Pedro. Avec tout cela, on en oublierait presque qu’Ousmane Dembélé jouait gros dimanche soir. Favori pour le Ballon d’Or, le Français s’est totalement raté, lui qui avait pourtant été très bon quelques jours avant face au Real Madrid en 1/2 finale.

La suite après cette publicité

Un rendez-vous capital manqué

La Rédaction FM lui a d’ailleurs attribué la note de 3 en indiquant qu’il a été «écœuré par l’héroïque Sanchez», lui qui a vécu une soirée compliquée. C’est aussi l’avis de nos confrères du Parisien. De son côté, L’Equipe a été plus sévère en lui donnant un 2. «Héros de la demi-finale, l’attaquant est passé à côté de son rendez-vous. Sur un match comme ça où il est sevré de ballons, il doit sans doute se montrer davantage dans la construction. Rarement trouvé dans de bonnes conditions, l’ex Barcelonais n’a - à l’exception d’un bon service pour Doué (18e) - jamais eu d’influence sur le jeu parisien. Pis, il est l’auteur de la perte de balle sur le deuxième but concédé. Il perd son duel face à Sanchez (52e)», peut-on lire sur le quotidien sportif.

La suite après cette publicité

En Angleterre, Goal lui a donné un 4 et a précisé : «il n’a pas joué au niveau attendu aujourd’hui (hier, ndlr), pour un favori du Ballon d’Or.» Toujours outre-Manche, The Sun relance la course au titre suprême individuel après le sacre des Blues. «Cole Palmer se place dans la course au Ballon d’Or en détruisant le Paris-Saint-Germain (…) Le joueur a sans aucun doute de quoi faire partie des meilleurs joueurs du monde. Il pourrait même être un outsider pour le Ballon d’Or.» Vainqueur de la Ligue Europa Conférence et du Mondial des Clubs, l’Anglais a son mot à dire. En Espagne, on estime aussi que cette finale perdue va laisser des traces dans la course au Ballon d’Or. C’est l’avis de Mundo Deportivo.

Lamine Yamal est toujours en course

«Qui remportera le Ballon d’Or 2025 ? Les paris semblent se concentrer sur deux noms seulement, Dembélé et Lamine Yamal, même si d’autres candidats sont en lice, dont Raphinha. La défaite du PSG face à Chelsea en finale de la Coupe du monde des clubs aux États-Unis contribue à équilibrer la balance que le Français avait fait pencher en sa faveur. Dembélé semblait avoir fait un pas de géant vers sa couronne en demi-finale contre le Real Madrid. S’il n’a pas beaucoup joué en huitièmes de finale et en quarts de finale, il a fait preuve contre le Real Madrid de la même force de caractère qu’en finale de la Ligue des Champions. La finale aurait dû lui servir de garantie définitive. Ça n’a pas été le cas. Il était à peine visible.»

La suite après cette publicité

MD poursuit : «l’attaquant français, ancien joueur du Barça, n’a toujours pas remporté de titre et présente désormais ses titres au jury qui lui décernera le prix le 22 septembre au Théâtre du Châtelet à Paris (…) Lamine Yamal pourrait être un adversaire coriace pour le Ballon d’Or. Formé au Barça, il a remporté la Liga, la Coupe du Roi et la Supercoupe d’Espagne avec le club . Éliminé en demi-finale de la Ligue des Champions, il a également failli remporter la Ligue des Nations avec l’Espagne après une défaite face au Portugal en finale. Dembélé considère la Coupe d’Europe comme son titre ultime, mais la magie de Lamine Yamal à son jeune âge et tous les records précoces qu’il a battus en club et en équipe nationale lui confèrent de bonnes chances. Comme Raphinha, avec plus de buts, les mêmes titres, mais sans ce jeu différentiel.»

Le cas Dembouz pose question

Comme Mundo Deportivo, Jose Alvarez Haya, journaliste qui suit le FC Barcelone pour El Chiringuito, a plaidé en faveur des Culés. «Le Ballon d’Or se jouera entre Lamine, Pedri et Raphinha. Dembélé a perdu la tête après ses mauvaises performances en Ligue des Nations et en Coupe du Monde des Clubs. Le championnat et la Coupe de France sont des cadeaux chaque année. Il a laissé passer l’occasion de les remporter. Il faut que ce soit pour un joueur du Barça.» En Catalogne et en Espagne, on milite donc pour Lamine Yamal. Ce, même si certains médias ont évoqué le nom de Fabian Ruiz. Le milieu, tout comme Achraf Hakimi, Vitinha ou d’autres Parisiens, peut y prétendre. Cette possible division des voix en club, mais aussi en France où certains ont cité le nom de Kylian Mbappé, peut ne pas faire les affaires d’Ousmane Dembélé.

La suite après cette publicité

Un joueur qui, pour certains de ses détracteurs, n’a été au top que quelques mois contrairement à Hakimi qui a été plus régulier sur une plus longue période. Après sa finale d’hier soir, quelques-uns estiment qu’il ne mérite peut-être pas d’être sacré. C’est le cas de Jérôme Rothen, qui s’est exprimé sur le plateau de DAZN. « A l’arrivée, est-ce qu’un ballon d’Or rate des matches aussi importants, des finales comme celle de Dembele aujourd’hui ? Pour moi, non.» Ce débat risque encore d’animer les débats d’ici à l’annonce de l’heureux élu, voire même encore après. Personne n’est sorti vraiment du lot et toutes les possibilités restent ouvertes. Dembouz, qui n’est pas dans l’équipe type du Mondial des Clubs, aura l’occasion d’ajouter un nouveau titre à son palmarès avec la Supercoupe d’Europe face à Tottenham. Un match qui comptera dans la course au Ballon d’Or pour ses supporters comme ses détracteurs…