Euro 2025 (F) : la FFF n’était pas au courant de la campagne de lutte contre l’homophobie

En réponse à une question de l’AFP, la FFF avait précisé que la Fédération n’avait pas été informée concernant ce sujet avant le début du tournoi. Ainsi, la France n’est pas incluse parmi les équipes qui arborent les couleurs de l’arc-en-ciel, symbolisant selon l’UEFA « une société plus équitable et égalitaire, qui embrasse chaque individu, indépendamment de son origine, ses convictions, son sexe et sa préférence sexuelle ». Pour leurs deux premières rencontres face à l’Angleterre et à la Pologne, les capitaines Sakina Karchaoui et Grace Geyoro ont choisi de porter un brassard fluorescent jaune avec le mot «RESPECT» inscrit dessus : «on n’avait pas spécifiquement reçu l’information qu’il était possible de porter ce brassard-là. Soit on est passés à côté de l’information, soit on ne l’a pas reçue. Cette absence n’est en aucun cas un choix. La France, par nature, est un peu moins engagée sur ces questions-là que les Etats-Unis ou la Norvège». Depuis le début du tournoi, neuf équipes (Suisse, Allemagne, Angleterre, Danemark, Finlande, Islande, Norvège, Pays de Galles et Suède) ont porté ce brassard multicolore.

D’après le site Outsports, qui se spécialise dans les nouvelles queer liées au sport, au minimum 78 des 368 footballeuses participant à l’Euro 2025 affichent publiquement leur orientation LGBT+. Le coach de l’équipe féminine française, Laurent Bonadei, a déclaré samedi que son équipe et les joueuses discuteront de la problématique du brassard LGBT+, porté par de nombreuses équipes nationales depuis l’entame de l’Euro 2025 : «le mot respect, qui est inscrit dessus, rassemble beaucoup de causes, comme la lutte contre le racisme. Ce n’est pas seulement pour la cause LGBT+. C’est un joli brassard. Nous n’étions pas au courant de cette initiative de l’UEFA, c’est un oubli et nous l’avons appris seulement ce samedi. On va en parler entre nous». A noter que les autres pays qui ne portent pas les couleurs de l’arc-en-ciel sont la Belgique, l’Espagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Pologne et le Portugal.