Le PSG fixe ses conditions pour Kolo Muani, l’arrivée de Rashford emballe la Catalogne

Le PSG se montre intransigeant pour Kolo Muani

La Juventus est en négociation avec l’AC Milan pour Vlahovic comme le placarde La Gazzetta dello Sport. Pour le remplacer, la Vieille Dame espère toujours Randal Kolo Muani. Selon le Corriere dello Sport, le club du Piémont insiste sur une option d’achat de 40 à 45 millions d’euros, mais le PSG souhaiterait inclure une condition obligatoire pour déclencher l’achat automatique en juin 2026. Les conditions pourraient être une qualification européenne de la Juventus ou un nombre de matchs joués par RKM. Affaire à suivre.

Marcus Rashford vit un rêve éveillé

Au Barça, la presse évoque l’arrivée de Marcus Rashford. L’attaquant anglais est officiellement un Culer, pour le plus grand bonheur de l’intéressé. « Je donnerai le meilleur de moi », a-t-il lâché. Le joueur de 27 ans enchaîne un nouveau prêt après Aston Villa. Il tentera de relancer définitivement sa carrière et de convaincre le Barça de lever son option d’achat avec le numéro 14 dans le dos. Comme le relaye le journal espagnol dans ses pages intérieures, ce choix symbolique est en l’honneur de son idole Thierry Henry. Sans surprise, son départ de Manchester United occupe une grande place dans les tabloïds anglais ce matin. Le Daily Mail placarde une photo de l’Anglais dans une cabine téléphonique rouge iconique avec son nouveau maillot. Rashford a réalisé un rêve et se sent déjà comme à la maison au Barça. The Times rappelle que le joueur souhaitait rejoindre le club catalan dès janvier dernier.

Bonmati permet à l’Espagne de rêver

« Finalissima » placarde le journal AS ce jeudi matin ! C’est au bout du suspens que les Espagnoles se sont qualifiées face à l’Allemagne. C’est la première finale de Championnat d’Europe pour les féminines. Elles tenteront d’imiter leurs homologues masculins dimanche face à l’Angleterre.« Vous êtes grandes », s’enflamme le journal Marca. Le salut est venu de la double Ballon d’Or Aitana Bonmati qui a délivré la Roja à la 113ème minute en prolongations sur un magnifique tir en angle fermé qui a surpris la gardienne allemande. Mundo Deportivo met la star du Barça à l’honneur dans son encart.