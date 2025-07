Euro (F) : la FFF dénonce et agit contre la vague de haine à l’encontre des Bleues

L’élimination de l’équipe de France en quarts de finale de l’Euro féminin, battue aux tirs au but par l’Allemagne, a déçu de nombreux supporters, mais a également provoqué une vague de haine injustifiable. En effet, les Bleues sont victimes de cyberharcèlement depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux. La gardienne Pauline Peyraud-Magnin a été la première à monter au créneau avec un long message de sensibilisation sur Instagram : «Derrière chaque maillot, il y a une personne. Avec une histoire, des émotions, une famille, des combats.»

Ce mercredi, la Fédération Française de Football a aussi apporté son soutien de ses joueuses et a annoncé saisir le pôle national de lutte contre la haine en ligne. «La Fédération Française de Football condamne fermement les propos haineux dont ont fait l’objet certaines joueuses de l’Équipe de France, peut-on lire dans le communiqué de la plus haute instance du football français. Rien ne peut justifier de telles manifestations de haine. La FFF exprime son plein soutien à l’ensemble des joueuses concernées et rappelle son attachement aux valeurs de respect et de solidarité qui sont le socle de notre sport. La FFF décide de saisir immédiatement le pôle national contre la haine en ligne afin de permettre l’ouverture d’une enquête visant à sanctionner les comportements pénalement répréhensibles.»