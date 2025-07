Coupe du Monde des Clubs : le onze type de la compétition

La première édition de la Coupe du Monde des Clubs nouveau format vient de prendre fin. Malgré son lot de polémiques, mais aussi de surprises et de spectacle, la compétition aura permis à certains joueurs de se mettre en avant et de tirer leur épingle du jeu. Nous avons donc composé notre équipe type de la compétition avec Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain) dans les buts. Si Robert Sanchez (Chelsea) a aussi réalisé un tournoi solide, l’Italien aura été imperméable ou presque durant la compétition avec un seul but concédé avant la finale. Malgré la lourde défaite contre Chelsea (3-0), il aura limité la casse. Devant lui en défense, on retrouve son coéquipier Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) qui aura été un vrai détonateur pour les Franciliens. Si on aurait aussi pu mettre Malo Gusto (Chelsea), le Marocain aura été de tous les bons coups avec 2 buts et 2 offrandes au cours de la compétition.

Malgré ses 40 ans, Thiago Silva (Fluminense) est toujours au top. Le défenseur brésilien aura été l’un des joueurs clés de Fluminense qui aura été la sensation de la compétition en accrochant le dernier carré. Toujours aussi propre et véritable leader de sa défense, il ne laisse pas le temps avoir emprise sur lui. Il retrouve son ancien coéquipier parisien Marquinhos (Paris Saint-Germain) qui aura permis au club de la capitale d’être d’une solidité redoutable tout au long du tournoi. Levi Colwill (Chelsea) et Willian Pacho auraient pu y figurer également. Enfin sur le flanc gauche de la défense, c’était impossible de ne pas citer Marc Cucurella (Chelsea). Solide défensivement, apportant offensivement, hargneux, vicieux et surtout incroyablement compétitif, le latéral espagnol a terminé en fanfare une saison 2024/2025 grandiose. Nuno Mendes (Paris Saint-Germain) mérite aussi d’être cité.

Chelsea et le PSG dominent ce onze

Meilleur passeur de la compétition avec trois passes décisives, Enzo Fernandez (Chelsea) prend place dans l’entrejeu. Le milieu argentin a réalisé une compétition de grande qualité et se voit ainsi accompagner de son acolyte Moises Caicedo (Chelsea) dans l’entrejeu. Solide et précis, le milieu équatorien a encore une fois confirmé qu’il était une référence mondiale dans son secteur. Pour accompagner le duo 100% londonien, nous avons choisi Richard Rios (Palmeiras). Maître à jouer du Verdao, le Colombien aura porté son équipe vers un quart de finale et aura été une menace constante. Des joueurs comme João Neves (Paris Saint-Germain), Ruben Neves (Al-Hilal) ou Sergej Milinkovic-Savic (Al-Hilal) méritent aussi une mention.

Difficile d’oublier un cran plus haut Cole Palmer (Chelsea) qui a multiplié les coups de froid. Auteur de 3 buts et 2 passes décisives avec une finale grandiose, il aura élevé le curseur sur la phase à élimination directe avec ses coéquipiers. Un tournoi rondement mené pour l’ancien de Manchester City. Devant lui, on retrouve deux révélations de la compétition. Auteur de 4 réalisations, dont un doublé contre Manchester City, Marcos Leonardo (Al-Hilal) a montré tout son talent. Remplaçant Aleksandar Mitrovic blessé pour la compétition, le Brésilien a dépassé les attentes. Une situation similaire à celle de Gonzalo Garcia (Real Madrid). Pas forcément attendu à ce niveau, le buteur espagnol a terminé meilleur buteur de la compétition avec 4 buts et a transfiguré le jeu du Real Madrid. Des joueurs comme Jhon Arias (Fluminense), Pedro Neto (Chelsea) et Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) méritent aussi une mention. Pour diriger tout ce beau monde, nous avons choisi Enzo Maresca (Chelsea) en lieu et place de Luis Enrique (Paris Saint-Germain).