Mercato OM : la tuile pour Igor Paixão

Il y a quelques jours, nous vous avons révélé en exclusivité que l’OM a trouvé un accord avec l’ailier gauche de Feyenoord, Igor Paixão. Ce dernier veut absolument rejoindre Marseille, qui espère boucler ce dossier.

Dans le même temps, la presse néerlandaise, notamment Voetbal International, révèle que le joueur s’est blessé à l’entraînement vendredi et qu’il a manqué le match amical contre l’Union Saint-Gilloise. Certaines sources au club rapportent même qu’il faudra un certain temps avant qu’il ne soit à nouveau disponible. Il pourrait même être très juste pour le match aller du tour préliminaire de Ligue des Champions dans 3 semaines. Certains font état d’une possible blessure diplomatique en vue de son transfert à Marseille. Affaire à suivre…