Le PSG et Luis Enrique se font détruire, Cole Palmer a mis le monde à ses pieds

Le coup de sang de Luis Enrique

Ça y est le PSG est tombé ! Les Parisiens ont été lourdement battus 3-0 par Chelsea en finale de Coupe du Monde des Clubs. «Sans rancune» pour le journal Le Parisien qui préfère remercier le PSG pour la saison historique qu’il vient de faire. Petit coup de Blues pour Paris et celui-ci n’est pas tombé au bon moment, le PSG a été transparent tout au long de la rencontre. Un match très loin de l’image laissée par Paris ces derniers mois, surtout que le club de la capitale n’avait encaissé qu’un but avant la finale d’hier soir. «Emporté par la fougue» écrit L’Equipe, on a vu un PSG fatigué, sans idées, maladroit techniquement et très nerveux en fin de match. Avec le carton rouge de Joao Neves pour un tirage de cheveux sur Marc Cucurella et le dérapage de Luis Enrique, le PSG a vrillé. Le journal Marca considère le PSG comme une équipe de mauvais perdants. La gifle du tacticien espagnol à João Pedro pourrait lui coûter cher.

Cole Palmer a climatisé le PSG

Direction l’Angleterre où ce sacre mondial pour Chelsea a des allures de fête nationale. Il y a un héros qu’on retient plus que les autres chez les Blues, un certain Cole Palmer. Le numéro 10 de Chelsea a été étincelant avec un doublé et une passe décisive, c’est lui qui a fait pencher la balance du côté de son équipe. Et la presse anglaise ne s’y trompe pas. Cole Palmer est un joueur différent, «Cole Palmer président» écrit même le Daily Express. Du côté du journal L’Equipe, on réclame une palme pour Cole. L’international anglais a su répondre présent dans la finale la plus importante de son histoire avec Chelsea, ce qui était très important pour lui après une deuxième partie de saison beaucoup plus compliquée. Cole Palmer a pu compter sur le soutien de son entraîneur et ça a sûrement fait la différence. Une prestation de Ballon d’Or qui a totalement éclipsé Ousmane Dembélé.

Dénouement en approche pour Gyokeres

Le dossier Viktor Gyokeres touche au but. «Accord en vue» nous indique le journal Record. L’attaquant suédois vaut 70 M€ fixes écrit la presse portugaise, le deal était bloqué par les demandes de l’agent de Gyokeres qui voulait 6,5 M€ de commission, il a finalement accepté de ne pas le toucher. Arsenal devrait donc payer 63,5 M€ et 6,5 M€ de bonus, il reste juste à se mettre d’accord sur l’échelonnement du paiement. Frederico Varandas le président du Sporting est donc proche de gagner son pari, à savoir recevoir 70 M€ pour le transfert de sa star qui, on le rappelle, a séché la reprise de l’entraînement.