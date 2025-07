Arsenal présente son maillot extérieur 2025-2026

Arsenal espère vivre une saison enfin couronnée de succès, en Premier League comme en Europe. Les fans des Gunners pourront penser qu’elle démarre bien, avec des maillots réussis. Après la tunique domicile, c’est le maillot extérieur qui a été dévoilé ce lundi.

Un maillot away qui «rend hommage aux années 90 avec un graphique en forme d’éclair inspiré de l’écusson du Royal Arsenal Gatehouse. Le design bleu marine est complété par des détails métalliques et des bordures rouges pour un look frais lors des journées à l’extérieur», explique adidas dans son communiqué.