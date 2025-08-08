Wellington Silva ciblé en France

C’est un nom bien connu des puristes du football anglais des années 2010. Annoncé comme un grand espoir d’Arsenal, l’ailier brésilien Wellington Silva n’a finalement jamais réussi à confirmer son talent du côté de l’Angleterre. Prêté de nombreuses fois en Espagne notamment, il a fini par enchaîner les matches au Brésil avec Fluminense puis le Sport Club Internacional.

La suite après cette publicité

Après des piges en Arabie saoudite, au Japon et actuellement en Chine, l’ailier de 32 ans aimerait revenir en Europe selon nos informations. Son profil a été proposé à plusieurs écuries de Ligue 1. Si certaines n’ont pas donné suite, d’autres attendent de voir comment va évoluer la situation. Le joueur a une clause lui permettant de rejoindre un club européen gratuitement cet été. Le club de Ludogorets est aussi sur le dossier tout comme des clubs de MLS. Mais le joueur semble vouloir prioriser un dernier challenge sportif.