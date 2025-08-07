Thomas Partey a trouvé son nouveau club

Thomas Partey s’apprête à relever un nouveau défi en Espagne. Libre depuis la fin de son contrat avec Arsenal, le milieu de terrain ghanéen de 32 ans a trouvé un accord avec Villarreal pour un engagement de deux saisons annonce The Athletic. L’officialisation de sa signature est imminente, et l’ancien joueur de l’Atlético Madrid devrait apporter son expérience au milieu de terrain du Sous-Marin Jaune.

Cependant, cette arrivée intervient dans un contexte délicat. Partey a comparu devant un tribunal britannique, faisant face à cinq chefs d’accusation de viol et un d’agression sexuelle. Libéré sous caution, il est soumis à des restrictions strictes : interdiction de contacter les plaignantes, obligation d’informer la police de tout changement d’adresse et de signaler tout déplacement à l’étranger. Des contraintes qu’il devra respecter tout en entamant cette nouvelle étape de sa carrière en Liga.