La direction du Real Madrid se range du côté de Xabi Alonso face aux superstars de l’équipe

Depuis l’élimination du Real Madrid face au PSG - c’est plus la manière qui a déplu que le résultat - un léger parfum de crise s’est installé du côté de la Castellana. Des doutes et des tensions qui concernent principalement deux hommes : Kylian Mbappé et Vinicius Jr. Les deux hommes peinent toujours à s’entendre sur le terrain, et leur nonchalance et manque de motivation lorsqu’il s’agit de contribuer en défense passent mal. Surtout quand les Madrilènes ont vu le contraste avec le PSG où les 10 joueurs de champ se donnent à fond quand l’adversaire a le cuir.

Beaucoup d’observateurs et de fans pro-Madrid craignent que ces deux joueurs puissent en quelque sorte pourrir l’atmosphère au sein de l’équipe et gâcher le début de l’ère Alonso. D’autant plus que la presse espagnole évoque déjà un mécontentement du Brésilien quant à la décision du coach de l’aligner à droite contre Paris, alors que le feuilleton concernant sa prolongation s’éternise.

Alonso a les pleins pouvoirs

Quoi qu’il en soit, dans les bureaux du Real Madrid, on est très clair sur un point : Xabi Alonso est le patron et aucun joueur ne sera au-dessus. Marca indique ainsi que Florentino Pérez a encore tenu à faire savoir à son entraîneur qu’il avait carte blanche et donc la liberté totale pour prendre les décisions nécessaires et, par exemple, mettre certains joueurs sur le banc de touche.

L’état-major du club a expliqué à Alonso qu’il pourrait faire ce qu’il souhaite avec les joueurs qui ne veulent pas « se mêler à la cause » ni faire ce qui est nécessaire pour que l’équipe tourne bien. Même si aucun nom n’est mentionné dans l’article, il n’est pas forcément difficile de comprendre qui sont les joueurs potentiellement concernés par de telles mesures. La direction du Real Madrid a d’ailleurs prévu de recadrer Kylian Mbappé et Vinicius Jr une fois qu’ils reviendront à Madrid…