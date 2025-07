Le Real Madrid va recadrer Kylian Mbappé et Vinicius Jr !

C’est un sacré seau d’eau froide sur la tête qu’a reçu le Real Madrid mercredi soir. Les hommes de Xabi Alonso se sont tout simplement fait rouler dessus par le Paris Saint-Germain, avec une défaite 4-0 et un contenu accablant, puisque les Merengues n’ont posé aucun problème à l’équipe de Luis Enrique. Sans trop de surprises, la presse madrilène tire à boulets rouges et certains joueurs prennent très cher.

C’est, forcément, le cas de Kylian Mbappé et de Vinicius Jr. Les deux hommes en prennent clairement pour leur grade dans les analyses et les débats d’après-match outre-Pyrénées. D’abord, parce qu’ils n’ont pratiquement rien proposé en attaque, étant inoffensifs et prouvant encore une fois qu’ils ont énormément de mal à jouer ensemble. Puis, leur nonchalance et leur manque de sacrifice collectif lorsqu’il s’agit de défendre sont aussi pointés du doigt.

Réunions individuelles à venir

Et Marca fait de nouvelles révélations. On apprend que pendant la nuit, la direction a beaucoup réfléchi à des choses à faire pour éviter de nouvelles débâcles. Les dirigeants madrilènes ont d’ailleurs prévu de se réunir très vite avec le Français et avec le Brésilien. Xabi Alonso et l’état-major du club sont inquiets et ne veulent pas de guerres d’égo dans le vestiaire, qui pourraient clairement nuire à l’équipe et gâcher le lancement de ce nouveau cycle avec le coach basque.

Mbappé et Vinicius vont donc devoir passer à la barre pour répondre à certaines questions des dirigeants. Que veulent-ils vraiment ? Quel est le niveau de motivation, d’engagement et d’attachement à l’équipe ? Sont-ils prêts à se sacrifier ? Un interrogatoire à venir sous forme de coup de pression, alors que la direction, plutôt clémente et passive la saison dernière, veut clairement resserrer les boulons pour l’exercice à venir…