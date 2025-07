Le Real Madrid vend Víctor Muñoz à Osasuna

Víctor Muñoz aura eu au moins le temps de jouer pour le Real Madrid. Apparu à deux reprises en Liga, mais aussi deux fois en Coupe du Monde des Clubs, le jeune ailier de 21 ans quitte son club formateur pour rejoindre Osasuna où il signe pour 5 ans.

La suite après cette publicité

«Le club le remercie pour son travail, son dévouement et son engagement, et lui souhaite, ainsi qu’à sa famille, la meilleure des chances dans cette nouvelle étape de sa vie.» Avec les Rojillos, Muñoz va pouvoir jouer un plus grand role au sein de l’effectif et obtenir plus de temps de jeu.