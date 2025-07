PSG-Real Madrid : Kylian Mbappé et Vinicius Jr se font massacrer en Espagne

Le coup est rude pour le Real Madrid. À l’heure de croiser le fer avec le Paris Saint-Germain en demi-finale de la Coupe du Monde des Clubs, le club merengue rêvait sans doute de mettre fin aux rêves d’une équipe contre laquelle il est si souvent en guerre. Dans un scénario idéal, la Casa Blanca imaginait sûrement Kylian Mbappé crucifier son ancien club, avec lequel il est toujours en conflit. Bref, les sources de motivation ne manquaient pas, mais au final, le champion d’Europe parisien a dicté sa loi. Côté madrilène, hormis Thibaut Courtois, tout le monde s’est noyé. La charnière centrale a plombé les siens en offrant deux buts en début de match. Le milieu de terrain a été inexistant et l’attaque fantomatique. Xabi Alonso avait choisi d’aligner Kylian Mbappé, Vinicius Jr et le jeune Gonzalo Garcia, révélation de cette compétition. Plutôt que de trancher dans le vif, Alonso a donc choisi de laisser Garcia et de ne pas vexer ses stars offensives. Un choix qu’il regrette sûrement depuis.

Luis Enrique a donné la leçon à Mbappé

« Il n’y a aucun doute à ce sujet. Ce n’est pas ce à quoi nous nous attendions. C’est la première défaite. Mais la mauvaise nouvelle pour moi, c’est que nous perdrons encore d’autres fois. C’est comme ça. Nous devons l’accepter. Demain, nous entamons une période de repos, pour nous rafraîchir les idées, et cela nous donnera suffisamment d’impact pour commencer. Ne l’oublions pas, mais ne nous laissons pas trop abattre », a confié le coach madrilène quad un journaliste lui a demandé s’il avait fait une erreur en alignant une composition aussi offensive. Relancé sur le duo Mbappé-Vincius, Alonso a cette fois-ci botté en touche. « Je parle en tant qu’équipe et aujourd’hui, à certains moments, il est parfois bon de voir les erreurs et qu’elles vous servent pour l’avenir. Si nous répétons la même erreur encore et encore, nous ne serons pas intelligents. » Pourtant, il y a tant à dire sur les deux leaders de l’attaque madrilène. Notre rédaction a donné un 2,5/10 au Brésilien et un 3 au Français. Des notes salées que ne contreront pas les médias.

« Il est arrivé entouré de débats et de doutes sur son physique. Et il a quitté le terrain sans rien clarifier. Quelques accélérations sporadiques et désespérées. Et pas grand-chose d’autre. Il a débarqué aux États-Unis avec l’intention d’entrer dans les conversations pour le Ballon d’Or. Mais personne ne parle plus de ce débat. Ce n’était pas son grand soir… et ça n’a jamais été proche de l’être », écrit AS sur Mbappé. Ravis pour Luis Enrique, les médias catalans n’ont pas manqué de réagir à la cuisante défaite du rival madrilène. Et Sport en a profité pour tacler Mbappé : « Luis Enrique prouve à Mbappé qui avait raison ». Une référence à la séquence du documentaire consacré au coach espagnol « vous ne pouvez pas comprendre » où Luis Enrique invite Mbappé à défendre plus pour devenir le leader suprême du PSG. Un message que le Bondynois n’a visiblement toujours pas écouté. Idem chez Mundo Deportivo : « Luis Enrique répond à Mbappé : « tu dois donner l’exemple » ». Mbappé a beau avoir remporté le Soulier d’Or, son manque de participation au collectif ne passe plus du tout dans la capitale espagnole au vu du trop grand nombre de gros rendez-vous manqués. Le constat similaire est dressé pour un Vinicius Jr fantomatique depuis qu’il a perdu le Ballon d’Or 2024.

«Il faudrait montrer la vidéo à Vinicius et Mbappé pour qu’ils apprennent.»

« Dembélé mord en haut comme jamais, alors qu’au Barça il était un lampadaire. Il faudrait montrer la vidéo à Vinicius et Mbappé pour qu’ils apprennent. Le football d’élite se joue aujourd’hui en mordant au sommet, quelle que soit la qualité. Le PSG ressemblait à une meute de loups affamés, tandis que le duo d’attaquants des champions d’Europe 2022 et 2024 regardait avec recueillement les Français avancer sans opposition presque jusqu’à la zone de Courtois. C’est impossible », a fulminé le journaliste d’AS, Tomas Roncero, imité par Antonio Romero. « Après une débâcle comme celle contre l’équipe de Luis Enrique, il est toujours injuste de désigner des joueurs en particulier, mais il faut s’attendre à ce que les bons soient à leur meilleur niveau dans les moments difficiles. Et de Vinicius, nous devons attendre beaucoup plus. Le Brésilien doit retrouver le sourire, mais il doit aussi courir davantage, se montrer plus solidaire et avoir une bien meilleure attitude sur le terrain quand les choses ne lui réussissent pas. Se sentir intouchable n’est généralement pas bon pour quelqu’un dans sa profession et le Brésilien doit comprendre qu’un nouveau patron est arrivé et qu’il va lui demander beaucoup plus que ce qu’il donne en ce moment ».

Ce n’est donc pas pour rien que l’ensemble de la presse madrilène ne l’a pas épargné lui non plus dans ses notes. « Loin, très loin, très loin de lui-même. Déconnecté du jeu. Il tente quelques mouvements sporadiques, sans succès. S’il y a bien une chose qui caractérise Vini, c’est son insistance. La capacité à répéter les efforts, à essayer, sans succès. Et contre le PSG, il n’a eu ni la première ni la seconde. Une très mauvaise performance en Coupe du Monde. Le match contre Salzbourg a été une oasis. Le reste, un désert », a écrit AS. Les joueurs du Real Madrid vont pouvoir s’aérer l’esprit en partant en vacances. Mais ils risquent d’avoir pas mal de devoirs de vacances. Car Madrid n’acceptera pas une deuxième saison consécutive sans une réaction significative des deux joueurs censés porter l’attaque merengue.

