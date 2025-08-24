Menu Rechercher
Serie A : la Juve gagne contre Parme, l’Atalanta accroché par le promu Pise

Par Allan Brevi
1 min.
Yildiz célèbre son but contre le PSV @Maxppp
terminé - 20:45 Atalanta 1 Pise 1
terminé - 20:45 Juventus 2 Parme 0

La Juventus a parfaitement lancé sa saison de Serie A en s’imposant 2-0 face à Parme. Jonathan David, tout juste arrivé libre en provenance de Lille, a ouvert son compteur dès son premier match officiel à la 59e minute, sur un service millimétré de Kenan Yildiz. Entré en cours de jeu, Dušan Vlahović, désormais relégué derrière David dans la hiérarchie des avant-centres, a scellé le succès bianconero à la 84e minute, toujours sur une passe de Yildiz. Réduits à dix après l’expulsion de Combiaso (83e), les Parmesans n’ont jamais réussi à inverser la tendance. Une victoire convaincante et un premier test réussi pour Igor Tudor et ses hommes.

De son côté, l’Atalanta a manqué l’occasion de signer un départ parfait en étant accrochée 1-1 à domicile par le promu, Pise. Contre toute attente, les hommes d’Ivan Juric ont concédé l’ouverture du score sur un but contre son camp de Hien à la 26e minute. Scamacca a égalisé après la pause (50e), mais malgré de nombreuses occasions, la Dea n’a pas trouvé la faille pour s’imposer. Un résultat frustrant qui laisse déjà échapper deux points importants face à un adversaire supposé plus faible.

Pub. le - MAJ le
En savoir plus sur

Serie A
Juventus
Atalanta
Pise
Parme
Gianluca Scamacca
Dušan Vlahović

