OL : Michele Kang frappe encore un grand coup

Michele Kang enchaîne décidément les succès. Mercredi, l’Américaine, entourée de sa garde rapprochée, a réussi à obtenir le maintien de l’OL en Ligue 1 après un nouveau passage devant la DNCG. Ce vendredi, le site olympique-et-lyonnais dévoile qu’elle est sur le point de réaliser un nouveau coup de maître.

Alors que le contrat de naming avec Groupama, concernant le stade et le centre d’entraînement Groupama, expirait le 31 juillet et qu’on se dirigeait vers une séparation, Kang est parvenue à débloquer la situation. O&L annonce que le partenariat entre l’OL et Groupama va se poursuivre. Les ultimes détails de cette opération sont en cours de finalisation. Une nouvelle victoire pour Michele Kang et son club.