Euro (F) : Delphine Cascarino savoure la victoire et se projette vers l’Allemagne

Delphine Cascarino, auteure d’un doublé, est revenue au micro de France TV sur ce succès 5-2 face aux Pays-Bas, synonyme de qualification en quart de finale : « C’était un match très difficile. Ça a été compliqué en première mi-temps. En deuxième, on a tout donné pour revenir. »

Elle a insisté sur l’effort collectif et la détermination des Bleues : « On a su se remobiliser, on a relevé la tête. » Déjà tournée vers l’avenir, Cascarino a ajouté : « On va travailler dur pour battre l’Allemagne. Je suis très fière de l’équipe ce soir. »