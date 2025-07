Euro (F) : la France renverse les Pays-Bas au terme d’un match fou et file en quarts

Rajeunie et pleine de confiance, l’équipe de France a brillamment démarré son parcours dans le groupe D avec deux victoires en deux matchs. Après avoir dominé l’Angleterre, tenante du titre (2-1), à Zurich le 5 juillet, puis balayé le pays de Galles à Saint-Gall (4-1), les joueuses de Laurent Bonadei n’avaient besoin que d’un point face aux Pays-Bas pour sécuriser la première place. De leur côté, les Néerlandaises (3 points), après un succès convaincant contre les Galloises (3-0) à Lucerne, ont subi la loi des Anglaises (0-4) et jouaient désormais leur survie dans un match décisif. Les Pays-Bas ont frappé les premières : dès la 2e minute, Victoria Pelova a déclenché une frappe sèche du pied droit, que Pauline Peyraud-Magnin a repoussée au sol, du poing, sur sa droite. Mais les Bleues ont rapidement répliqué.

À la 7e, Delphine Cascarino puis Sakina Karchaoui ont successivement tenté leur chance, mais leurs frappes ont été détournées au sol par une Daphne Van Domselaar bien placée. Les Bleues ont ouvert le score sur leur première véritable occasion. À la 22e minute, un joli une-deux côté gauche a permis à Katoto de centrer en retrait vers Toletti, parfaitement placée à l’entrée de la surface. La milieu française a contrôlé avant d’armer une frappe du droit, légèrement topée mais suffisamment bien placée pour tromper Van Domselaar après un rebond (0-1). Mais les Néerlandaises ont réagi dans la foulée : après un bel arrêt réflexe de Peyraud-Magnin face à Grant, le ballon est revenu dans les pieds de Pelova, qui a ajusté la lucarne d’un plat du pied imparable (26e, 1-1). Peu avant la mi-temps, les Néerlandaises ont réussi à prendre l’avantage. Une nouvelle percée côté gauche, a débouché sur un centre tendu vers Beerensteyn, trop juste au premier poteau et entrée en collision avec Peyraud-Magnin. Le ballon a alors rebondi derrière elles sur Selma Bacha, surprise et incapable de réagir à temps, offrant ainsi un but malheureux contre son camp à la 41e minute (2-1).

Direction les quarts de finale

Les latérales françaises ont été totalement dépassées en première période. Ni De Almeida ni Bacha n’ont réussi à contenir les assauts répétés de Pelova, Van de Donk et Grant, qui ont sans cesse trouvé des espaces sur les côtés. Au retour des vestiaires, les Bleues devaient ainsi absolument réagir pour conserver la première place du groupe et éviter une fin de match sous tension. Mais dès la 52e minute, elles ont manqué une opportunité en or : sur un gros cafouillage dans la surface, Van Domselaar a raté sa sortie, laissant le ballon revenir dans les pieds de Cascarino. Légèrement excentrée côté droit, l’attaquante tricolore a tenté sa chance… sans parvenir à cadrer, malgré le but vide. Katoto a ensuite ravivé l’espoir côté françaises. Cascarino, pleine de dynamisme, a récupéré un ballon précieux côté droit et s’est rapidement projetée vers l’axe. Elle a ensuite parfaitement servi Katoto sur la gauche, qui a fixé Van Domselaar d’un regard avant de conclure d’un tir précis au premier poteau (61e, 2-2).

Quelques minutes plus tard, le jeu s’est rapidement inversé vers Cascarino, qui a percé vers l’axe, dribblé Janssen, puis décoché une frappe croisée du pied droit, venue se loger dans le petit filet opposé (64e, 2-3). Cascarino a enfoncé le clou. Sur une erreur de relance, Katoto a récupéré le ballon, frappé sur les montants, et elle a repris calmement de plat du pied droit pour inscrire le quatrième but français (68e). Sakina Karchaoui a finalement conclu le match avec un pénalty à la 92e minute portant le score à 5 buts à 2. Ce beau succès offre aux Françaises la première place du groupe D avec 9 points, validant un excellent début de tournoi et nourrissant de solides ambitions pour la suite. De son côté, l’Angleterre a également brillé en s’imposant 6-1 face au Pays de Galles, bon dernier du groupe. Les Anglaises terminent deuxièmes. Grâce à cette première place, la France affrontera l’Allemagne en quarts de finale, avec en ligne de mire un potentiel choc face à l’Espagne, opposée à la Suisse, pays hôte, dans l’autre quart.