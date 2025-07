Chelsea - PSG : les compos probables

Ce 13 juillet 2025 pourrait faire date dans l’histoire du Paris Saint-Germain et du football contemporain. Aux alentours de 23h00, ou de minuit, le club parisien deviendra peut-être le quatrième à réaliser l’exploit exceptionnel du quintuplé, après le Barça (2009, 2011, 2015), le Bayern Munich (2020) et Manchester City (2023). Un cercle ultra-fermé, mais pour l’intégrer, il faudra passer l’obstacle Chelsea (21h00), tombeur de Benfica, Palmeiras et Fluminense lors des tours précédents.

Pour l’occasion, Luis Enrique ne devrait pas bouleverser l’équilibre de son équipe. Sans surprise, Gianluigi Donnarumma débutera dans les buts… face à un club qui le courtise sérieusement. Son avenir devrait d’ailleurs être défini dans la foulée du tournoi. Achraf Hakimi sera aligné pour son 55e match de la saison en club, comme Nuno Mendes de l’autre côté. En l’absence de Pacho, suspendu après son carton rouge reçu contre le Bayern Munich en 1/4 de finale, Marquinhos sera associé à Beraldo, très bon face au Real Madrid.

Doué titulaire, Barcola en sortie de banc ?

L’épatant trio du milieu sera évidemment reconduit avec Fabian Ruiz, Vitinha et Joao Neves, tandis qu’Ousmane Dembélé sera aligné en faux-neuf, comme lors de son retour dans le onze mercredi face au Real Madrid. L’international français sera épaulé par Khvicha Kvaratskhelia à gauche, et probablement Désiré Doué à droite. Bradley Barcola devrait ainsi apporter de la fraîcheur en sortie de banc un peu plus tard dans la rencontre. Du côté des Blues, Robert Sanchez débutera dans les buts. Colwill devrait faire son retour au poste de latéral droit, au préjudice de Malo Gusto, tandis que Cucurella occupera l’autre couloir.

Chalobah et Adarabiyo composeront la charnière centrale. Au milieu, Enzo Maresca devrait associer sa doublette habituelle Enzo Fernandez - Moises Caicedo. Mais une part d’incertitude entoure la présence de l’Equatorien, touché à une cheville. Andrey Santos devrait le remplacer en cas de forfait. Lui, est en revanche bien assuré d’être titulaire au coup d’envoi : Cole Palmer. L’international anglais sera chargé d’alimenter son nouveau coéquipier Joao Pedro, auteur d’un doublé face à son club formateur de Fluminense en demi-finales (2-0). Pedro Neto devrait animer le couloir droit, et Christopher Nkunkun le couloir gauche, pour peut-être son dernier match avec les Blues avant son départ..

