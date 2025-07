Villarreal blinde Nicolas Pépé

Joueur de Villarreal depuis 2024, Nicolas Pépé se sent bien en Espagne. À 30 ans, l’ancien Gunnar sort d’une saison 2024/2025 ponctuée par 3 buts et 6 passes décisives en 28 ans. Et aujourd’hui, il a prolongé son contrat de deux ans avec le Sous-marin jaune.

«L’attaquant ivoirien prolonge son contrat avec le Villarreal CF pour deux années supplémentaires. Le Villarreal CF a trouvé un accord pour renouveler le contrat de Nicolas Pepe, qui portera le maillot du Sous-marin jaune jusqu’en juin 2028. L’ailier ivoirien, à qui il reste un an de contrat, a prolongé son engagement avec le Sous-marin jaune pour deux saisons supplémentaires», indique le communiqué.