Le PSG connaît un second échec sur un crack mondial après Franco Mastantuono

Une piste offensive est en train de s’envoler pour le PSG. Courtisé par le nouveau champion d’Europe et vice-champion du monde, le jeune Andrija Maksimovic (18 ans) ne devrait pas prendre la direction de la France dans les prochaines semaines mais plutôt de l’Allemagne. D’après plusieurs médias serbes, dont Mozzartsport, le milieu offensif est en passe de rejoindre le RB Leipzig, club réputé pour développer les grands talents.

La suite après cette publicité

Une offre de 14 M€ avec 500 000 euros de bonus facilement atteignables, en plus d’une clause lui permettant de toucher 10 % d’une future revente, a convaincu l’Etoile Rouge de Belgrade de lâcher son joyau de 18 ans. Cette saison, celui qui est déjà international serbe (8 sélections) a cumulé 10 buts et 10 passes décisives en 45 matchs toutes compétitions confondues. Ses prestations en Ligue des Champions ont d’ailleurs été remarquées par de nombreux observateurs.

La suite après cette publicité

Une rencontre avait eu lieu avec l’entourage du "Messi Serbe"

Les montants cités plus hauts correspondent peu ou prou à ce qui était sorti dans différents articles de presse à la fin du mois de mai. La clause libératoire du joueur était de 20 M€ mais des offres comprises entre 12 et 15 M€ auraient fait l’affaire. Luis Campos avait même envoyé son collaborateur Mark Jusuf observer celui que l’on surnomme le "Messi Serbe" durant la saison. Une rencontre avait également eu lie avec l’entourage du joueur, en vain.

Malgré toutes ces avancées, et alors que le Borussia Dortmund et Manchester City faisaient partie des courtisans, la piste s’est refroidie. Maksimovic a semble-t-il préféré rejoindre le RB Leizpig pour la suite de sa carrière. Le club allemand lui garantissait sans doute un temps de jeu plus grand que le PSG, qui voit donc une seconde pépite du football mondial lui passer sous le nez cet été après l’échec Franco Mastantuono, parti au Real Madrid.