PSG : Luis Campos passe à l’attaque pour une pépite serbe

Ces dernières années, sous la direction de Luis Campos notamment, le PSG a complètement changé sa politique de recrutement. Fini les grosses stars, le club de la capitale a décidé de miser sur des jeunes talents en devenir. Et malgré de nombreuses critiques à chaque mercato, cette stratégie semble payer pour le moment surtout lorsque l’on voit le niveau affiché par des joueurs comme Joao Neves, Pacho ou encore Vitinha. La finale de C1 face à l’Inter Milan vient d’ailleurs récompenser le travail réalisé par le board parisien.

Mais pas question de s’arrêter là et Luis Campos, qui a prolongé jusqu’en 2030 avec le PSG, continue de scruter le marché des jeunes talents. Le dirigeant portugais a d’ailleurs coché le nom d’une future pépite du ballon rond : Andrija Maksimovic. Le milieu offensif de 17 ans évolue du côté de l’Étoile Rouge de Belgrade. Comparé à Lionel Messi pour son profil de petit gaucher dribbleur, Maksimovic a inscrit 10 buts et délivré 10 passes décisives en 46 matches cette saison. Joueur de la même génération que Lamine Yamal, Andrija Maksimovic a déjà croisé le fer plusieurs fois avec la star barcelonaise.

Luis Campos sous le charme

C’est d’ailleurs lors d’un match de l’Euro U17 entre l’Espagne et la Serbie que le milieu serbe s’était révélé (1-1 score final, Lamine Yamal buteur, Andrija Maksimovic buteur). Depuis, les deux hommes se sont rencontrés en C1 avec une déclaration qui avait enflammé la presse nationale à l’époque. « Lamine est un grand joueur. Je vais aller sur le terrain et montrer que je suis meilleur que Lamine. J’espère que nous pourrons échanger des maillots après le match. Je m’appelle Andrija Maksimović. Je veux que tout le monde me connaisse et se souvienne de mon prénom et de mon nom », avait-il confié. Depuis plusieurs semaines, la presse serbe évoque un intérêt concret du PSG pour le joueur. Selon Mozzart Sport, Luis Campos a même envoyé son collaborateur Mark Jusuf pour observer le joueur il y a quelques jours.

D’après SportSport, le joueur est déjà en contact avec le PSG. Sa clause est estimée à 20 millions d’euros, mais le média serbe explique que l’Étoile Rouge de Belgrade s’en séparera si une offre autour de 12 millions arrivait sur la table. Après la victoire en Coupe de Serbie il y a quelques jours, Maksimović a notamment évoqué son avenir avec une petite phrase mystérieuse. « Je suis actuellement à Belgrade. Je vais y rester, mais nous verrons bien de quoi est fait demain… » Convoité par le Borussia Dortmund et Manchester City, la pépite de 17 ans (6 sélections déjà) risque d’animer le mercato estival, mais le PSG a déjà une longueur d’avance alors qu’une rencontre avec l’entourage du joueur a déjà eu lieu selon des sources allemandes révélées ce mercredi. À suivre donc…