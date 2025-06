Ballon d’Or : Franck Ribéry répond à Cristiano Ronaldo

Qui de Lamine Yamal ou d’Ousmane Dembélé remportera le Ballon d’Or cette année ? Impossible de le savoir à l’heure actuelle, mais de nombreuses personnalités du monde du football se voient questionnées à ce sujet. Présent en conférence de presse à la veille de la finale de la Ligue des Nations contre l’Allemagne, Cristiano Ronaldo a expliqué que selon lui, le vainqueur du trophée devait obligatoirement avoir remporté la Ligue des Champions. Des propos qui ne sont pas tombés dans l’oreille d’un sourd, bien au contraire.

En 2013, le Portugais remportait la plus haute distinction individuelle, au détriment d’un Franck Ribéry auteur d’une année exceptionnelle avec le Bayern Munich. Le tricolore avait remporté le triplé avec son club, se montrant ultra décisif dans chacune des compétitions disputées. Et probablement en réponse à la déclaration de CR7 plus tôt dans la journée, la finaliste de la Coupe du Monde 2006 a publié un message dans sa story Instagram : « donc tu DOIS remporter la Ligue des Champions pour remporter le Ballon d’Or ? », accompagné d’émojis rieurs. Reste désormais à savoir si l’ancien madrilène répondra à son tour.