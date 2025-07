Le Real Madrid va toucher un énorme jackpot avec Kylian Mbappé

Accompagné de son ami Achraf Hakimi, Kylian Mbappé profite actuellement de quelques jours de congés avant la reprise de l’entraînement au Real Madrid prévue le 4 août prochain. Mais le Français occupe, comme souvent, le terrain médiatique. La semaine passée, il a été salué par la presse espagnole qui a apprécié qu’il coupe ses vacances afin d’assister à la cérémonie de départ de Lucas Vazquez. Il était le seul joueur du groupe professionnel présent avec Andriy Lunin. Depuis quelques jours, le Français fait surtout parler de lui pour son numéro de maillot.

De KM9 à KM10

De l’autre côté des Pyrénées, cela fait des semaines, voire des mois, que la presse évoque la possibilité pour l’attaquant de 26 ans de récupérer le numéro 10, laissé libre après le départ de Luka Modric en fin de contrat. Cette semaine, Marca a assuré qu’il serait bien le propriétaire de ce numéro mythique. Une information confirmée par le principal intéressé sur son compte X. «10», a simplement écrit le capitaine de l’équipe de France. Une sélection avec laquelle il est d’ailleurs déjà le propriétaire de ce numéro.

Mais en club, son choix est source de débats. Il y a ceux qui estiment qu’il n’est pas un vrai numéro 10 et qu’il ne devrait pas porter ce numéro. D’autres pensent qu’Arda Güler, qui postulait aussi à la succession de Modric, le méritait plus que lui. Enfin, il y a ceux qui pensent qu’il peut porter le numéro qu’il veut et qu’il peut changer comme l’a d’ailleurs fait Cristiano Ronaldo. Le Portugais avait porté le n°9 lors de sa première année à Madrid avant de récupérer le 7. Ce qui était un choix personnel. En ce qui concerne l’ancien joueur du PSG, ce choix a été fortement suggéré par le Real Madrid.

Le Real Madrid se frotte déjà les mains

Les médias ibériques ont révélé que c’est le club de Florentino Pérez qui a demandé à sa star de récupérer le 10 et qu’elle a accepté. Une décision des Merengues motivée par plusieurs raisons. La première est que ce numéro mythique va lui permettre d’assumer un rôle encore plus important et avoir plus de leadership et de responsabilités. «Mbappé n’hérite pas seulement du 10 : il accepte un héritage. Et il est appelé à écrire avec lui un chapitre mémorable de l’histoire des Blancs», précise d’ailleurs Marca.

Mais ce n’est pas tout. Le quotidien espagnol ajoute que le Real Madrid s’attend à des ventes records du maillot de Kylian Mbappé. La tunique de la saison dernière floquée au nom du Français s’était arrachée, provoquant même des ruptures de stock très rapidement et des délais de livraison très longs. Cet été, l’écurie madrilène s’attend à un "boom presque sans précédent" et donc à récupérer des millions, voire des milliards d’euros. Un énorme jackpot en vue pour les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu, qui comptent désormais sur KM10 pour tout exploser sur les terrains de foot comme sur le terrain du merchandising.