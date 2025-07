Andrea Pirlo rebondit aux Émirats arabes unis

Nouvelle expérience pour Andrea Pirlo, et bien loin de son Italie natale. Après avoir connu des réussites très relatives sur les bancs de la Juventus Turin (2020-2021), Fatih Karagümrük (2022-2023) et de la Sampdoria (2023-2024), la légende italienne vient d’être nommée à la tête du club United FC, situé à Dubaï aux Émirats arabes unis.

La suite après cette publicité

«United FC est ravi d’annoncer officiellement la nomination d’Andrea Pirlo comme nouvel entraîneur-chef de l’équipe première. Vainqueur de la Coupe du monde 2006 et faisant partie des milieux de terrain les plus emblématiques de sa génération, Pirlo apporte une vision unique du football et une précieuse expérience d’entraîneur acquise à la Juventus et à la Sampdoria. Son arrivée marque un nouveau chapitre passionnant pour United FC et reflète l’ambition croissante du club dans le paysage footballistique émirati. Pirlo est déjà arrivé à Dubaï et commencera à travailler avec l’équipe dans les prochains jours alors que les préparatifs pour la nouvelle saison commencent», indique le communiqué du club.