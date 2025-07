Luis Suárez rejoint le Sporting CP

Le Sporting CP a finalisé le transfert de l’attaquant colombien Luis Suárez en provenance d’Almería pour un montant avoisinant les 25 millions d’euros, incluant des bonus liés aux performances ainsi qu’un pourcentage de 10 % sur une éventuelle revente. L’ancien buteur de Grenade et de l’OM s’apprête à signer un contrat de cinq ans, jusqu’en juin 2030, avec une clause libératoire fixée à environ 80 millions d’euros. Âgé de 27 ans, Suárez sort d’une saison exceptionnelle en deuxième division espagnole, où il a inscrit 31 buts toutes compétitions confondues en 43 matchs. Il était courtisé par plusieurs clubs européens, mais a été séduit par la perspective de jouer la C1 avec le club lisboète.

Ce transfert intervient dans un contexte de grand remaniement offensif au Sporting, qui anticipe le départ imminent de Viktor Gyökeres vers Arsenal. Suárez est attendu comme son successeur naturel en pointe. Ses qualités de vitesse, de puissance et d’efficacité devant le but rappellent d’ailleurs celles de l’attaquant suédois, recruté lui aussi après une saison prolifique en Championship. En stage à Marbella avec Almería, Suárez n’a pas pris part aux dernières séances collectives ni aux photos officielles, laissant présager un départ imminent. Il est attendu à Lisbonne dans les prochains jours et pourrait être disponible dès jeudi 31 juillet pour la Supercoupe du Portugal face à Benfica, sous réserve de son inscription administrative et de l’accord médical. Il devra encore monter d’un cran s’il veut faire mieux que son prédécesseur (54 buts).