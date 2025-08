Un club veut tenter le très polémique coup Thomas Partey

« Le Crown Prosecution Service a autorisé le Metropolitan Police Service à inculper un homme après qu’un dossier de preuves a été soumis par des détectives. La police métropolitaine a émis une accusation et une réquisition contre Thomas Partey, 32 ans (13/06/1992), du Hertfordshire, en rapport avec les infractions suivantes : cinq chefs d’accusation de viol, un chef d’accusation d’agression sexuelle ». Plus tôt en juillet, les forces de l’ordre britanniques publiaient un communiqué cinglant sur Thomas Partey, dont le contrat à Arsenal a expiré à la fin du mois de juin. *

Selon Sky Sports, les faits se seraient déroulés entre 2021 et 2022 et impliqueraient trois femmes. Le média britannique précise qu’il avait déjà été arrêté une première fois en juillet 2022, sans que son identité ne soit rendue publique à ce moment-là. Il avait d’ailleurs poursuivi sa carrière à Arsenal pendant la durée de l’enquête. Arsenal et le foot anglais en général ont d’ailleurs été très critiqués, accusés d’avoir couvert l’ancien joueur de l’Atlético.

Un coup polémique

Et voilà que selon Marca, un club souhaite le relancer et profiter du fait qu’il soit disponible pour 0€. C’est Villarreal en Liga. Marcelino, ancien coach de l’OM, souhaite le faire venir pour renforcer son milieu de terrain en vue de sa participation à la Ligue des Champions la saison prochaine, et le Sous-Marin Jaune pourrait lui offrir un salaire intéressant, n’ayant pas d’indemnité de transfert à payer.

Avant la révélation de sa triste affaire, le ghanéen était convoité de partout, puisqu’il était même question d’un intérêt du FC Barcelone ou d’un possible retour à l’Atlético. Mais les récents évènements ont logiquement refroidi cet intérêt pour le joueur de 32 ans, et Villarreal est le premier club venu à la charge depuis. Mais nul doute que cette opération risque de faire polémique en Espagne…