Arsenal : c’est enfin bouclé pour Viktor Gyökeres !

Le transfert de Viktor Gyökeres à Arsenal se précise, et on semble enfin voir la lumière au bout du tunnel dans cet interminable dossier. Après des semaines et des semaines d’informations contradictoires, d’accords annoncés avant d’être démentis et de rumeurs à foison, cette fois, on dirait que c’est la bonne : le buteur suédois devrait bien rejoindre les Gunners.

Comme l’indique The Athletic, les Londoniens sont proches de trouver un accord avec le Sporting pour le transfert du buteur suédois, qui était aussi convoité par Manchester United mais avait donné sa priorité aux Londoniens. Une nouvelle recrue de qualité pour Mikel Arteta, qui a été gâté par sa direction cet été, puisque le Suédois va s’ajouter à une liste d’arrivées dans laquelle on retrouve Martin Zubimendi, Noni Madueke, Christian Norgaard et Kepa Arrizabalaga.

Un effectif XXL

Il s’agit d’un transfert avec un montant fixe de 63,5 millions d’euros, et 10 millions d’euros sous forme de bonus. Le dénouement de cette opération est imminent selon le média, alors que le contrat de cinq ans qui attend le joueur de 27 ans à l’Emirates est prêt à être signé. Avec ce joli coup, Arsenal aura largement dépassé les 200 millions d’euros de dépenses cet été, et ce n’est pas terminé puisque Cristhian Mosquera (Valence) est attendu dans les prochaines heures aussi.

Autant dire que Mikel Arteta est gâté et que cet été, les dirigeants des Cannonniers ont clairement voulu offrir un effectif de luxe à l’entraîneur espagnol, qui aura une sacrée équipe pour tenter de glaner des titres sur la scène européenne et sur la scène nationale. Gyökeres, qui a inscrit 63 buts toutes compétitions confondues la saison dernière, sera donc la tête d’affiche de cet ambitieux projet. Mais attention, on a déjà assisté à plusieurs retournements de situation dans ce dossier…