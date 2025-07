L’OL ne touchera rien sur la vente de Thiago Almada

Botafogo a frappé un grand coup sur le marché des transferts : le club de John Textor conservera l’intégralité des 21 millions d’euros versés par l’Atlético de Madrid pour s’attacher les services de Thiago Almada. Un montant qui pourrait grimper jusqu’à 30 millions d’euros selon des objectifs contractuels. Initialement, ce transfert devait être partagé avec l’Olympique Lyonnais, où Almada était prêté, mais plusieurs conditions instaurées par John Textor au sein du réseau Eagle Football ont tout changé. Lui et l’OL se sont séparés il y a quelques semaines.

Avec cette vente record, Botafogo franchit la barre des 92 M€ de revenus en 2025. Almada devient la plus grosse vente de l’histoire du club, devant Igor Jesus, parti à Nottingham Forest pour 20 millions d’euros. Une juste récompense pour l’Argentin, auteur de 3 buts et 2 passes décisives en 26 matchs, et acteur majeur dans les sacres en Libertadores et en Brasileirão.