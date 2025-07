L’ASSE officialise le départ d’un joueur

Le Servette FC poursuit son mercato estival avec ambition. Le club suisse annonce l’arrivée de Lamine Fomba, milieu défensif de 27 ans en provenance de l’AS Saint-Étienne. Le joueur s’est engagé jusqu’en 2028 avec les Grenats. International espoir malien dans ses jeunes années, Fomba possède une solide expérience du football français avec près de 60 matchs en Ligue 1 et plus de 130 en Ligue 2, disputés sous les couleurs de Nîmes, de l’AJ Auxerre et de l’AS Saint-Étienne.

Reconnu pour son impact physique, sa lecture du jeu et sa qualité de relance, il vient renforcer l’entrejeu du Servette FC, qui nourrit de fortes ambitions pour la saison à venir. Son profil box-to-box, capable de gratter des ballons et de projeter le jeu vers l’avant, correspond parfaitement aux besoins de l’équipe dirigée par René Weiler. Yvann Macon, défenseur stéphanois, est également attendu à Genève dans les prochains jours. Le club suisse finalise les derniers détails pour accueillir cette autre promesse du football français.